Schlägerei nach Messerangriff: Polizistin leicht verletzt Nach einem Messerangriff auf einen Jugendlichen kommt es in Frankfurt (Oder) zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Die Polizei will die Streithähne mit ... dpa

Frankfurt (Oder) -Bei einer Schlägerei zwischen zwei verfeindeten Gruppen in Frankfurt (Oder) ist eine Polizistin leicht verletzt worden. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot einschritt, konnte die Auseinandersetzungen am Mittwochabend erst mit einem Warnschuss in die Luft beenden. Der Auslöser für den Streit zwischen den beiden Gruppen war ein Messerangriff eines 39-Jährigen auf einen 17-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.