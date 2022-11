Schlagerpaar Mross und Woitschack verkündet Trennung Im Sommer 2020 hatten sie noch live im Fernsehen geheiratet, nun haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack das Ende ihrer Ehe verkündet. dpa

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack dpa/Caroline Seidel

Berlin -Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack haben ihre Trennung bekanntgegeben. „Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele…“, schrieben beide in einem gemeinsamen Instagram-Post am Freitag.