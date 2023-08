Die Berliner Polizei sucht einen Mann, der einen Jugendlichen an einer Tram-Haltestelle in Berlin-Mitte attackiert haben soll. Dazu veröffentlichten die Ermittler Bilder einer Überwachungskamera.

Nach ersten Erkenntnissen ist der darauf abgebildete Mann mit einem Jugendlichen am Sonntag, dem 25. September 2022, an einer Straßenbahnhaltestelle in Mitte zunächst in einen Streit geraten. An der Station Karl-Liebknecht-Straße/Alexanderstraße/Memhardstraße soll gegen 18.10 Uhr der damals 14-Jährige gegen den Mann gestoßen sein, sich aber anschließend entschuldigt haben. Dennoch soll ein zunächst verbaler Streit entstanden sein, in dessen Folge der Abgebildete den Jugendlichen, der mit einer 13-jährigen Freundin unterwegs war, mit einem Schlagstock geschlagen habe.

Dieser Mann ist tatverdächtig. Polizei Berlin

Zweite Aufnahme des Verdächtigen Polizei Berlin

Der Schüler klagte nach dem Angriff über Schmerzen im Schulterbereich und erstattete wenig später die Strafanzeige bei der Polizei. Eine ärztliche Behandlung des Jungen war nicht nötig. Nun hoffen die Ordnungshüter, den Tatverdächtigen durch eine Fahndung zu finden.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: etwa 35 bis 45 Jahre alt

dunkle, lange Haare, am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden

dunkle Strickjacke mit einem rötlichen, dünnen Streifen entlang der Ärmel

dunkle Hose

dunkle Schuhe mit weißer Sohle

größerer, grauer Rucksack mit schwarzen Reißverschlüssen

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll Hinweise an das Fachkommissariat der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit richten. Es ist unter den Telefonnummern (030) 4664-574135 (während der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) zu erreichen.