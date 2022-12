Schlagzeugklänge im Brandenburger Landtag Ein Drummer spielt Schlagzeug im Brandenburger Landtag - das gibt es auch nicht so oft. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke stellte am Donnerstag im Parlament... dpa

Musikschullehrer Lars Weber spielt zu Beginn der Fortsetzung der Landtagssitzung Schlagzeug. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Ein Drummer spielt Schlagzeug im Brandenburger Landtag - das gibt es auch nicht so oft. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke stellte am Donnerstag im Parlament in Potsdam das Instrument des Jahres 2022 - das Drumset - vor. „Im vergangenen Jahr hatten wir die Orgel, in diesem Jahr das Drumset und 2023 die Mandoline, denn beim „Instrument des Jahres“ geht es um die Vielfalt der Musik“, sagte Liedtke, die auch Präsidentin des Landesmusikrats Brandenburg ist, nach Angaben des Landtags. Lars Weber, Musikschullehrer aus Finsterwalde, ließ Rock- und Jazzbeats erklingen. Er ist Schirmherr des Instruments des Jahres in Brandenburg.