Lützerath: Aktivist in Mönchs-Kostüm schubst Polizist (Video)

Am Wochenende ist es in Lützerath wieder heiß her gegangen. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestlern. Die Klimaaktivisten haben der Polizei ein gewaltsames Vorgehen bei den Protesten gegen die Räumung des Dorfes vorgeworfen. Bei der Großdemonstration am Samstag seien Menschen „mit purer Gewalt“ aufgehalten worden, sagte Indigo Drau von der Initiative „Lützerath lebt“ am Sonntag. Doch offenbar gab es auch immer wieder Angriffe auf die Polizei.

Am Wochenende tauchte in den sozialen Netzwerken ein Video auf, welches Polizisten zeigt, die in Lützerath knöcheltief in Schlammmassen feststecken. Zu allem Überfluss erschien urplötzlich auch noch ein Klimaaktivist in einem Mönchs-Kostüm, der die missliche Lage der Polizisten zusätzlich verschärfte. Die Aufnahme zeigt, wie der unbekannte Aktivist einen strauchelnden Beamten schubst. Der behelmte Polizist fiel daraufhin wieder zu Boden. Der Polizist hatte gerade versucht, sich aus dem Schlamm zu befreien.

Kampf für das Klima: Mönch von Lützerath wird zum Meme

Allerdings erging es auch den anderen Gesetzeshütern augenscheinlich nicht besser. Zahlreiche Polizisten steckten im Schlamm fest, konnten weder vor noch zurück. Einige fielen immer wieder auf den morastigen Boden und konnten auch mit Hilfe der Kollegen nicht wieder aufstehen. Währenddessen versuchte der Mönch von Lützerath die kleinen Fortschritte zu sabotieren und bedrängte verschiedene Polizisten weiter. Anscheinend konnten ihm die schwierigen Bodenverhältnisse nichts anhaben. Er bewegte sich – im Gegensatz zu der Einsatzhundertschaft der Polizei – geradezu schnell über das Gelände.

Auf Twitter ging das Video schnell viral. Der Mönch erlangte schnell auch über die Grenzen des Protestdorfs hinaus Berühmtheit. Zahlreiche Memes wurden bereits erstellt. Der deutsche Komiker Fabian Köster, teilte am Montag ein Bild, das den Mönch bei einem vermeintlichen Handschlag mit Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt. Dazu heißt es: „Scholz macht Mönch aus Lützerath zum neuen Verteidigungsminister“. Der Tweet ist dabei aufgebaut wie eine Eilmeldung.

Lützerath: Polizei erklärt Einsatz für beendet

Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb am Sonntag: „Der Mönch von Lützerath sollte neuer Verteidigungsminister werden, der wird sogar im Schlamm völlig allein mit einer ganzen, von Kopf bis Fuß hochgerüsteten Armee fertig!“

Ein englischsprachiger Nutzer rätselte derweil, ob es sich bei den Szenen um das Staffelfinale einer Serie handeln könnte.

Die polizeiliche Räumung des Weilers Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist mittlerweile beendet. Wie die Polizei Aachen am Sonntag mitteilte, wurden bereits am vergangenen Freitag alle Gebäude geräumt. Seit Mittwoch seien auch 35 „Baumstrukturen“ sowie knapp 30 durch die Aktivisten errichtete Holzkonstruktionen geräumt worden.