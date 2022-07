Für Amber Heard sieht es finanziell nicht gut aus. Nachdem sie den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Partner, Johnny Depp, verloren hatte, flatterten Schadensersatzforderungen von mehreren Millionen US-Dollar ins Haus. Laut ihren Anwälten sei sie nicht in der Lage, der Forderung nachzukommen.

Depp verklagte seine ehemalige Partnerin wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018, den sie für die Washington Post über ihre Erfahrungen als Überlebende häuslicher Gewalt geschrieben hatte. Glaubt man seinen Anwälten, wurde Depp darin fälschlicherweise beschuldigt, ein Missbrauchstäter zu sein.

Am 1. Juni 2022 entschieden die Geschworenen zu seinen Gunsten, und die Probleme für Amber Heard begannen.

Haftpflichtversicherung sieht keine Zahlungspflicht

Um vorzusorgen, schloss Heard eine Haftpflichtversicherung in Höhe von einer Million Dollar bei der New York Marine and General Insurance Company ab. Die sollte zumindest einen Teil des Schadensersatzes abdecken, heißt es beim Nachrichtenportal TMZ.

Die Versicherungsgesellschaft weigert sich dem Bericht nach jedoch, auch nur einen Teil des Schadensersatzes in Höhe von 8,3 Millionen Dollar zu übernehmen, den sie ihrem Ex-Mann schuldet.

Amber Heard sei „böswillig“

Die Police deckt unrechtmäßiges Verhalten verschiedener Art ab, einschließlich Verleumdung. Allerdings könnte ihr eine Klausel nun zum Verhängnis werden, berichtet TMZ.

Nach kalifornischem Recht, dem Staat, in dem die Versicherungspolice ausgestellt wurde, könne die Auszahlung verweigert werden, wenn Heard ein „vorsätzliches“ Fehlverhalten vorgeworfen wird, behauptet die Gesellschaft.

Die New York Marine Company sagt, dass der Richter in seinem Urteil die von Amber begangene Verleumdung sowohl als „vorsätzlich“ als auch als „böswillig“ eingestuft habe.

Auf den Prozess folgt eine finanzielle Bruchlandung

Gerüchte sind im Umlauf, dass Amber Heard bereits pleite ist. Eine Quelle gab gegenüber der New York Post an, dass sie sich in einem finanziellen Fiasko befinden würde.

Jüngst wurde sie beim Einkaufsbummel in einem amerikanischen Mode-Discounter gesehen. Die Bilder zeigten, dass Heard, ein einfaches weißes Oversized-T-Shirt und ein Paar blaue Jeans trug, als sie sich die Kleidung in dem Laden ansah.

TMZ Amber Heard kauft in einer amerikanischen Modekette ein.

Große Panne: Geht der Mega-Prozess in die zweite Runde?

Amber Heard möchte den verlorenen Prozess aber nicht auf sich sitzen lassen und greift nach dem letzten Strohhalm. Heards Anwälte forderten am Freitag einen neuen Prozess im Verleumdungsstreit, da die falsche Person in der Jury saß und gegen sie entschied.

Heards Team reichte die Gerichtsdokumente in Virginia ein, „basierend auf zusätzlich entdeckten Fakten“, wie es es in Medienberichten hieß. Ihre Anwälte behaupten, dass zwei Personen mit demselben Nachnamen in dem Haus in Virginia lebten, an das im April die Vorladung zur Geschworenenbesetzung geschickt wurde.