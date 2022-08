Die Union hat den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Vorgehen gegen die hohen Energiepreise scharf kritisiert. Scholz müsse „endlich zeigen, dass er dieses Land führen kann“, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Montag. Die Bürgerinnen und Bürger hätten Angst, dass sie ihre Strom- und Gasrechnungen bald nicht mehr bezahlen könnten. Frei forderte ein „Konzept der Ampel für diese Krise“.

Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) sagte der Zeitung: „Der Vertrauensvorschuss des Kanzlers ist aufgebraucht, es braucht endlich Taten statt Worte.“ Kleine und mittlere Einkommen sowie energieintensive Unternehmen ächzten unter den hohen Strom- und Gaspreisen. „Die können nicht mehr“, sagte Spahn. „Und die ‚Ampel‘ streitet jeden Tag“, fügte er mit Blick auf die teils offen ausgetragenen Differenzen in der Koalition zur Gasumlage hinzu.

Spahn schlug vor, auch die Industrie beim Strompreis zu entlasten. „Wir sollten ihr wie in Frankreich einen Strompreis von vier Cent garantieren“, sagte der CDU-Politiker.

„Miese Umfragewerte“ und „Erinnerungslücken“

Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hat den Regierungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert. „Die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte, Erinnerungslücken bei #Warburg und seine Verantwortung bei #Northstream2 werden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koa nicht geheilt werden“, schrieb Notz bei Twitter. Innerhalb der Ampel-Koalition gibt es seit einiger Zeit zunehmend unzufriedene Stimmen.

Die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte, Erinnerungslücken bei #Warburg und seine Verantwortung bei #Northstream2 werden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koa nicht geheilt werden. #JustSaying #Klingbeil #Wiese — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) August 28, 2022

SPD und FDP kritisieren insbesondere Wirtschaftsminister Robert Habeck vom Koalitionspartner Grüne wegen der umstrittenen Gasumlage. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil warf dem Vizekanzler am Wochenende „handwerkliche Fehler“ vor. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bezeichnete die Gasumlage als „Fehlkonstruktion“. Wegen der stark gestiegenen Preise von Energie und vielen Verbrauchsgütern arbeitet die Bundesregierung an einem weiteren Entlastungspaket. Habeck hat bereits Korrekturen an der Gasumlage angekündigt.