Musikproduzent Dieter Bohlen soll offenbar den Quotentieflug von „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) stoppen. Medienberichten zufolge soll der 68-Jährige in die Jury der RTL-Show zurückkehren, die er erst 16 Monate zuvor verlassen hatte. Der Vertrag für die 20. Staffel, die nächstes Jahr startet, soll bereits unterschrieben sein. Die Bild-Zeitung und das Medienmagazin „DWDL“ hatten am Montag über die überraschende Rückkehr zuerst berichtet.

„Man hat festgestellt, dass „DSDS“, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut“, sagte ein ein RTL-Mitarbeiter der Bild. Nach Bohlens Ausstieg holte der Sender den 40-jährigen Schlagerstar Florian Silbereisen in die Jury. Doch die Einschaltquote sei daraufhin erheblich eingebrochen. Unklar ist, ob Bohlen-Nachfolger Florian Silbereisen weiter Teil der Jury bleiben wird. Bei RTL will man sich auf Anfrage am Montagabend nicht äußern.

Neue Jury bei der „Deutschland sucht den Superstar“ setzt sich nicht durch

RTL hatte das Bohlen-Aus im März 2021 bekanntgegeben. Damals hieß es, es soll für „DSDS“ eine „Veränderung und Weiterentwicklung“ geben. Daraufhin wurde die komplette Jury neu besetzt. Ab Januar entschieden dann Florian Silbereisen, Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad über das Weiterkommen der Sängerinnen und Sänger. Doch die personellen Veränderungen fruchteten nicht.

Beim Auftakt der 19. Staffel schalteten dann allerdings nur 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, auch danach kämpfte Deutschlands ehemals erfolgreichste Castingshow mit abstürzenden Quoten.