Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bei der Kieler Woche den umstrittenen Party-Hit „Layla“ auf der Bühne mitgesungen. Videos zeigen ihn, wie er auf dem großen Kieler Volksfest im Bayernzelt neben der Band steht, auf- und abhüpft und den Song lauthals mitgegrölt. Der Auftritt sorgte am Freitag für viel Aufregung in den sozialen Medien. Auch aus der Politik – sowohl der eigenen Koalition als auch der Opposition – ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Der Song gilt vielen als sexistisch und frauenverachtend.

Vor allem die Grünen in Schleswig-Holstein kritisierten Günthers Verhalten scharf. Marlene Langholz-Kaiser etwa, frauenpolitische Sprecherin der Grünen, sagte dem NDR: „Die Hälfte der Menschen in Schleswig-Holstein sind Frauen. Von einem Ministerpräsidenten, der Gleichstellung verkörpern will und alle Menschen vertritt, erwarte ich, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist. Sexistische Narrative können und dürfen nicht von einem Ministerpräsidenten bedient werden.“

MP Daniel Günther rockt bei der Kieler Woche zu Layla #layla #günthersingt pic.twitter.com/DN3NJRvUbu — Hennes Feser (@hennes_feser) June 22, 2023

Erfolg von Layla war ungefähr so groß wie die Kritik daran

Es sei ein starker Auftritt, wenn man für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen wolle und gleichzeitig „sexistischen Scheiß“ mitsinge, twitterte die Landessprecherin der Grünen Jugend Schleswig-Holstein, Johanna Schierloh, ironisch. Der SPD-Landesfraktionsvorsitzende Thomas Losse-Müller sagte, der Auftritt werfe ein schlechtes Licht auf das Land Schleswig-Holstein.

Im Song heißt es: „Ich hab’ n’ Puff. Und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“ Der Song war einer der Sommerhits des vergangenen Jahres, ungefähr so groß wie sein Erfolg war aber auch die Kritik daran. Auf vielen Volksfesten, zum Beispiel auf der Düsseldorfer Rheinkirmes, wurde er sogar verboten.

Günther singt „Layla“: Das sagt die Staatskanzlei in Kiel

Auf Anfrage verschiedener Medien verschickte die Staatskanzlei in Kiel am Freitag eine Stellungnahme. Der Ministerpräsident habe „im Rahmen eines privaten Rundgangs über die Kieler Woche auch das Bayernzelt besucht.“ Dort sei er von der Band gebeten worden, mit ihr einige ihrer Lieder auf der Bühne mitzusingen. „Diesem Wunsch ist der Ministerpräsident wie auch schon in der Vergangenheit gerne nachgekommen.“

Manche Nutzer vermuten hinter Günthers Auftritt allerdings Kalkül. Daniel Günther rockt das Festzelt zur Kieler Woche. Wird nicht allen passen, aber den allermeisten. Stark!“, twitterte der User Manuel Schwalm. Genau das sei kalkuliert gewesen, Günther habe bei einer gewissen Zielgruppe auf Stimmenfang gehen wollen, meinte ein anderer.