Frankreich: Schloss Versailles und Park wegen Bombendrohung evakuiert

Die französische Polizei hat am Samstag das Schloss von Versailles und den weitläufigen Park des Schlosses geräumt. Das berichtete Fernsehsender BFMTV und bezog sich dabei auf Polizeikreise. Vorher wurde am Samstag bereits das Pariser Louvre geräumt. Dort gilt höchste Terrorwarnstufe.

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7000 Soldaten mobilisieren. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt.