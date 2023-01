Schluss mit dem ruhigen Wetter zum Wochenstart Die neue Woche startet stürmisch in Deutchland: Es gibt Regen, im Bergland ist auch Schnee möglich. dpa

Offenbach (dpa) – -Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen nass, windig und kalt. „Mit Start in die neue Wetterwoche ist nun erst einmal Schluss mit dem ruhigen Wetter“, sagte Marcus Beyer, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Offenbach. Am Montag ist in Nord- und Mitteldeutschland mit Regen zu rechnen, im Süden mischt sich zunehmend Schnee darunter. Im Bergland kann sich eine Schneedecke ausbilden.