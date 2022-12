Schmargendorf: Drei Wohnungen in Flammen – Wasserhydrant eingefroren

In der dritten Etage eines Wohngebäudes in Schmargendorf im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr der Berliner Zeitung bestätigte, kam es um Mitternacht in der Orber Straße zu dem verheerenden Brand. Ein Nachbar aus dem gegenüberliegenden Haus alarmierte demnach die Feuerwehr und lief anschließend zum brennenden Haus, um die Wohnparteien zu alarmieren. Dabei verletzte sich die Person im Hausflur.

Demnach brannte die Wohnung und der zugehörige Balkon im dritten Stock beim Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh. Die Flammen sollen anschließend auf eine Wohnung und ihren Balkon in der vierten Etage übergegriffen haben. Da das Aufstellen einer Drehleiter in der schmalen Straße nicht gelungen sei, unternahmen die Feuerwehrkräfte einen ersten Löschangriff vom Boden aus.

Das betroffene Wohnhaus in der Orber Straße. Morris Pudwell

Hydrant zur Wasserentnahme eingefroren

Die Suche nach Hydranten für die Wasserentnahme habe sich laut einem Sprecher der Feuerwehr jedoch schwierig gestaltet. Bei den herrschenden Minusgraden sei der nächstgelegene Hydrant eingefroren gewesen sein.

Das Feuer soll daraufhin wieder aufgeflammt sein und auf einen weiteren Balkon in der fünften Etage übergegriffen haben. Erst etwas Minuten später konnte die Feuerwehr nach ersten Informationen die Wohnung in der fünften Etage öffnen und einen Löschangriff an dem betroffenen Balkon starten.

Insgesamt waren demnach drei Wohnungen bei dem Brand betroffen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner retteten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst, eine weitere Person sei durch die Feuerwehr mit einer Fluchthaube aus dem betroffenen Hausflur begleitet worden. Über die Ursache für das Feuer war zunächst nichts bekannt.