Demo vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln: Bilanz der Berliner Polizei

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln ist es am Donnerstagabend zu zwei Festnahmen gekommen. Die beiden Personen hatten sich auf der Kundgebung israelfeindlich geäußert, heißt es in einer Polizeibilanz.

Wie die Polizei mitteilte, waren am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag insgesamt in Berlin rund 650 Polizeibeamte im Einsatz. Die Berliner Polizei wurde von weiteren Kräften aus Bayern und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

Gegen 17 Uhr versammelten sich zunächst rund 40 Teilnehmer vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium. Unter dem Motto „Für Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Gegen das Verbot von palästinensischen Symbolen an Berliner Schulen“ zog die immer größer werdende Gruppe bis zum Hohenstaufenplatz am U-Bahnhof Schönleinstraße. Um 17.40 Uhr war die Zahl der Teilnehmer bereits auf rund 100 Personen angestiegen.



Die Polizei dokumentierte die israelfeindlichen Aussagen der beiden Verdächtigen. Nach Aufnahme der Identitäten wurden wenig später beide wieder frei gelassen. Die Demo erreichte gegen 18.30 Uhr mit 150 Teilnehmern ihren Höhepunkt und wurde eine halbe Stunde später von den Versammlungsleitern beendet. Der Hintergrund der Demo: Im Ernst-Abbe-Gymnasium war nach Ausbruch des Israel-Kriegs ein Konflikt zwischen einem Lehrer und zwei Schülern eskaliert.

Schmierereien und verbrannte Israel-Flaggen am Donnerstag in Berlin

Bereist in der Nacht zum Donnerstag sollen zudem mehrere unbekannte Personen auf dem Gelände einer Kirchgemeinde am Schwarzspechtweg im Ortsteil Konradshöhe, ein dort angebrachtes pro-israelisches Transparent und eine Abbildung der israelischen Fahne verbrannt haben. Die Polizei wurde darüber am Donnerstagabend gegen 18 Uhr über die Internetwache der Polizei Berlin informiert, konnte die tatverdächtigen Personen jedoch noch nicht ausfindig machen.

Am späten Donnerstagabend stellte ein Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin an einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses an der Rigaer Straße in Friedrichshain einen mit schwarzer Farbe geschmierten Schriftzug fest.



Kurz vor 22.30 Uhr meldete ein Zeuge im Ortsteil Berlin-Gesundbrunnen der Polizei eine großflächige Schmiererei mit volksverhetzendem Inhalt auf dem Boden eines Basketballfeldes an der Feldstraße. Zu allen Sachverhalten ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.