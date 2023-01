Schnee und Glätte zum Wochenende in Berlin und Brandenburg Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein winterliches Wochenende. Am Freitag bleiben die Temperaturen bis zum Vormittag unter dem Gefrierpunkt. Vo... dpa

Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein winterliches Wochenende. Am Freitag bleiben die Temperaturen bis zum Vormittag unter dem Gefrierpunkt. Von der Prignitz bis in den Süden ist deshalb wegen leichten Neuschnees und Nässe noch mit glatten Straßen und Wegen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der Freitag startet mit vielen Wolken, im Tagesverlauf soll allerdings vermehrt die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und drei Grad. In der Nacht kann Nebel aufziehen und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen minus einem und minus vier Grad.