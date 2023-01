Schnee und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg Es wird winterlich in Berlin und Brandenburg: Im Süden des Landes und in der Hauptstadt werden am Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fünf bis... dpa

Potsdam (dpa/bb) – -Es wird winterlich in Berlin und Brandenburg: Im Süden des Landes und in der Hauptstadt werden am Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Bei Höchsttemperaturen zwischen null und zwei Grad herrscht auch Glättegefahr. Ab dem frühen Abend ist mit Frost zu rechnen. Es bleibt vielerorts bedeckt, in der Prignitz kann auch mal die Sonne durch die Wolkendecke blinzeln.