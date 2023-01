Schneefall in Bayern - erhebliche Lawinengefahr in den Alpen Der Wintereinbruch mit Neuschnee in bayern birgt in Teilen der Alpen ein erhöhtes Lawinenrisiko. Welche Regionen am meisten betroffen sind. dpa

Ein Schild weist auf die Schneekettenpflicht am Riedbergpass im bayerischen Landkreis Oberallgäu hin, während daneben ein Räumfahrzeug vom Winterdienst den Schnee von der Straße räumt. (Symbolbild) Davor Knappmeyer/dpa

München -Viel neuer Schnee, besonders in Alpennähe hat zu einem erhöhten Lawinenrisiko im bayerischen Alpenraum geführt. Oberhalb von 2000 Metern sei die Gefahr am höchsten, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Die Lawinengefahr ist den Angaben zufolge am Samstag in Teilen der Werdenfelser und Berchtesgadener Alpen erheblich und lag damit bei Stufe 3 von 5. Schon einzelne Menschen könnten eine Lawine an den Wind ausgesetzten Gipfelbereichen auslösen.