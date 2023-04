Schneerekorde in Kalifornien - Sorge vor Überschwemmungen Noch ist das Wasser in der Schneedecke gebunden. Aber die Temperaturen steigen und die Schmelze wird einsetzen. dpa

Mammoth Lakes/Sacramento -Nach einem schneereichen Winter in Kalifornien wird nun in dem US-Westküstenstaat mit Überschwemmungen gerechnet. Der Klimaforscher Daniel Swain schrieb auf Twitter, dass mit einem starken Wasserabfluss aus den Bergregionen zu rechnen sei. Noch sei das meiste Wasser in der Schneedecke gebunden, doch mit steigenden Temperaturen werde die Schmelze schnell einsetzen.