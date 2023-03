Schneeschauer, Sonne und Wind in Berlin und Brandenburg In Berlin und weiten Teilen Brandenburgs startet der Dienstag mit viel Sonnenschein. Vom Spreewald bis zur Niederlausitz sollen allerdings noch einmal Schnee... dpa

ARCHIV - Von Schnee bedeckt steht am Morgen eine Narzisse in einem Garten. Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Berlin/Potsdam -In Berlin und weiten Teilen Brandenburgs startet der Dienstag mit viel Sonnenschein. Vom Spreewald bis zur Niederlausitz sollen allerdings noch einmal Schneeschauer aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Auch mit Frost und glatten Straßen und Wegen ist am Morgen noch zu rechnen. Mit Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad bleibt es im Tagesverlauf weiter frisch. Im Osten Brandenburgs kann es mit Böen von bis zu 60 Stundenkilometern zudem windig werden. In der Nacht kühlt es sich mit Tiefstwerte zwischen 2 und minus 4 Grad noch einmal deutlich ab.