BVB-Neuzugang Sébastien Haller ist schwer erkrankt und hat das Trainingslager von Borussia Dortmund krankheitsbedingt vorzeitig verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist am späten Montagabend mitteilte, wurde bei dem 28-jährigen Nationalspieler der Elfenbeinküste ein Tumor im Hoden entdeckt.

Er hatte im Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt und deshalb beim 1:3 am Abend im Test gegen den FC Valencia gefehlt. „Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden“, hieß es in der BVB-Mitteilung.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



„Diese Nachricht heute war ein Schock für Sebastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Torjäger war erst am vergangenen Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Er soll die Lücke im Dortmunder Sturmzentrum schließen, die nach dem Abgang von Erling Haaland zu Manchester City entstanden ist.

Hodentumore bei Baumgartl und Richter diagnostiziert

Hallers Erkrankung ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten wurden bereits bei Timo Baumgartl (Union Berlin) und Marco Richter (Hertha BSC) Hodentumore festgestellt. Bei Richter wurde der Tumor in der vergangenen Woche diagnostiziert. Dem RBB sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: „Ihm geht's gut, die Operation ist positiv verlaufen. Wir werden in Kürze erfahren, wie die Gewebeproben sind, was für ein Tumor das ist, ob noch weitere Behandlungsformen nötig sind oder ob er Glück im Unglück gehabt hat und schnell wieder zurückkehrt.“