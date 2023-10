Die Berliner Feuerwehr hat in Berlin-Schöneberg gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ein Nest der Asiatischen Hornisse entfernt. Wie der Nabu auf X mitteilte, handelte es sich bei dem im Bayerischen Viertel gefunden Nest um das erste und mutmaßlich einzige in Berlin. Erstmals wurde die invasive Hornissen-Art am 18. September in einem Schöneberger Restaurant nachgewiesen.

Bei dem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und des Hymenopterendienstes des Nabu am Mittwoch wurde das Nest mit Tausenden Insekten aus einer Kastanie aus rund 20 bis 25 Metern Höhe geborgen. Der Hymenopterendienst des Nabu sorgt für den Schutz von Wespen, Wildbienen und Hornissen. Das geborgene Nest soll nun untersucht werden.

Es ist gefunden! Das erste und mutmaßlich einzige Nest der Asiatischen Hornisse in Berlin! Nun geht es los....rund 20-25 m hoch in einer Kastanie im Bayerischen Viertel soll das Nest geborgen werden. Mit dabei sind Imker*innen und der #Hymenopterendienst des @NABU_Berlin pic.twitter.com/ul8O6zAkFy — NABU Berlin (@NABU_Berlin) October 11, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Die Asiatische Hornisse wurde vermutlich mit asiatischen Importwaren eingeschleppt“, teilte Nabu-Expertin Melanie von Orlow mit. Seit Anfang der 2000er Jahren breitet sich die aus Südostasien stammende Hornissenart in Europa aus. In Frankreich trat sie erstmalig im Jahr 2004 auf. In Spanien und Frankreich habe sie sich dem Nabu zufolge bereits weitläufig ausgebreitet. Auch in Italien, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden wurde die Vespa velutina nigrithorax, wie sie im Fachjargon genannt wird, nachgewiesen. In Deutschland wurde sie 2014 in Baden-Württemberg das erste Mal nachgewiesen.

Asiatische Hornisse: Naturschutzbund Berlin bittet Bürger um Mithilfe

Der Nabu bittet Berlinerinnen und Berliner sich zu melden, wenn die neuartige Hornissen-Art gesichtet wird. Von der heimischen Art sei sie leicht zu unterscheiden: „Die überwiegend schwarz gefärbten Asiatischen Hornissen mit den leuchtend gelben Beinen und der breit verwaschenen, orangefarbigen Binde am Hinterleib sind sogar etwas kleiner als unsere Europäische Hornisse“, teilte der Nabu mit. „Insbesondere an blühendem Efeu lässt sich die Art derzeit gut beobachten.“ Bilder und Koordinaten möglicher Sichtungen von Tieren und Nestern können an kontakt@hymenopterendienst.de gemeldet werden.

Gleichzeitig gibt die Organisation Entwarnung: Die Asiatischen Hornissen seien nicht stichfreudiger als die heimischen Vertreter. Allerdings ernährt sich die asiatische Art von heimischen Honigbienen. Imkerinnen und Imker befürchten daher Schäden für die Bienenvölker hierzulande.