Schöneberg: Personen feuern Feuerwerk ab – Rakete explodiert in Auto

Am Freitagabend feuerten zehn Personen Pyrotechnik in Berlin-Schöneberg ab. Eine Rakete flog dabei in das Auto eines Mannes, der gerade an einer roten Ampel stand. Das Feuerwerk explodierte im Innenraum des Wagens.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, riefen Zeugen gegen 21 Uhr die Polizei. Vorher feuerten mehrere Personen an der Kreuzung Potsdamer Straße/Pallasstraße/Goebernstraße Pyrotechnik ab. Eine Rakete flog dabei durch eine geöffnete Scheibe auf der Beifahrerseite in den VW eines 32-Jährigen. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Teile des Innenraumes und Kleidungsstücke des Fahrers wurden allerdings beschädigt.

Eine 25-jährige Fußgängerin zeigte zudem an, dass sie ebenfalls durch explodierende Pyrotechnik leicht an einer Hand verletzt wurde. Die Personengruppe, aus der heraus die Pyrotechnik abgeschossen wurde, flüchtete unerkannt in Richtung Potsdamer Straße. Die Ermittlungen dauern an.