Schöneberg: Rentner fährt 82-Jährige Radfahrerin mit seinem Auto an

Am Donnerstagmittag sind Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls nach Berlin-Schöneberg alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei fuhr ein 82-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr die Motzstraße in Richtung Nollendorfplatz.

Beim Abbiegen übersah der Mann offenbar eine ebenfalls 82-jährige Radfahrerin, die aus Richtung Kleiststraße kommend vorfahrtsberechtigt in Richtung Bülowstraße unterwegs war und fuhr sie an. Die Frau wurde nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen im Hüftbereich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.