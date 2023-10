Schöneberg: Zwei Männer bei Hotel-Raub verletzt

Bei einem Raub in einem Hotel in Schöneberg ist in der Nacht zu Freitag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei Männer gegen 0.30 Uhr die Hotellobby. Mit einer Schusswaffe sollen die Tatverdächtigen einen 24-jährigen Rezeptionisten bedroht und Bargeld gefordert haben.

Dann besprühten die Männer den Hotelangestellten sowie einen 24-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit Reizgas und flüchteten unerkannt mit der Beute in Richtung Fuggerstraße. Die beiden Verletzten wurden mit Augenreizungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag ereignete sich ein ähnlicher Überfall: Zwei maskierte Männer bedrohten in einem Hotel in Reinickendorf den Rezeptionisten mit einer Waffe. Der Hotelangestellte blieb unverletzt.