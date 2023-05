Schöneweide: Frau attackiert Sicherheitsmitarbeiterin und verletzt sie

Am S-Bahnhof Schöneweide geht eine Frau auf die Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst los. Mindestens eine Mitarbeiterin wird bei der Attacke verletzt.

Polizisten nehmen die Angreiferin am S-Bahnhof Schöneweide fest.

Am S-Bahnhof Schöneweide ist in der Nacht zu Donnerstag ein Streit zwischen dem Sicherheitsdienst und einer Frau eskaliert, die als Fahrgast in der S-Bahn unterwegs war.

Bei der Attacke wurde mindestens eine Frau vom Sicherheitspersonal verletzt. Die Angreiferin wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen leistete die Angreiferin bei der Festnahme heftigen Widerstand. Die Frau wurde daher zu Boden gebracht und handgefesselt. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht.