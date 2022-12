Scholz bedankt sich mit Zartbitter-Schokolade für ein Jahr Ampel 

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schaut sich während der Sitzung des Bundeskabinetts, anlässlich des ersten Geburtstags der Ampelkoalition, eine Tafel Schokolade mit der Geschmacksrichtung zartbitter im Bundeskanzleramt an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schaut sich während der Sitzung des Bundeskabinetts, anlässlich des ersten Geburtstags der Ampelkoalition, eine Tafel Schokolade mit der Geschmacksrichtung zartbitter im Bundeskanzleramt an. dpa/Kay Nietfeld

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinen Ministerinnen und Ministern mit einer Schokolade der Marke „Ampelmann“ für ein Jahr Zusammenarbeit bedankt. Zum Auftakt der turnusmäßigen Kabinettssitzung lag am Mittwoch auf jedem Platz des Kabinettstischs eine Tafel der Geschmacksrichtung Zartbitter. In einer kurzen Ansprache würdigte Scholz nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, dass die Regierung aus SPD, Grünen und FDP in ihrem ersten Jahr viele wichtige Entscheidungen getroffen habe.

Neben dem akuten Krisenmanagement und der Krisenbewältigung mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine habe die Regierung ihre Agenda im Blick behalten, die Modernisierung der Wirtschaft und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangebracht, sagte der Kanzler. Er freue sich über die gute Zusammenarbeit im Kabinett, es gebe noch viel zu tun. Die Regierung ist an diesem Donnerstag vor genau einem Jahr vereidigt worden.