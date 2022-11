Ukraine: Olaf Scholz geht von Niederlage Russlands aus Der Bundeskanzler rechnet immer stärker damit, dass Russland in der Ukraine keinen Sieg erringen kann. Der Kreml habe seine strategischen Ziele verfehlt. dpa

Kanzler Olaf Scholz beim SPD-Landesparteitag Brandenburg im Messezentrum Cottbus. dpa/Annette Riedl

Cottbus -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet immer stärker damit, dass Russland in der Ukraine keinen Sieg erringen kann. Angesichts der Unterstützung der angegriffenen Ukraine auch durch Deutschland stelle sich immer mehr heraus, „dass Russland diesen Krieg nicht nur nicht gewinnen darf, sondern auch nicht gewinnen wird“, sagte Scholz am Samstag beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Der Kanzler erneuerte sein Versprechen, die Ukraine solange wie nötig zu unterstützen. „Das tun wir finanziell, humanitär und wir alle wissen: auch mit Waffenlieferungen.“