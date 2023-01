„Scholzing“: Englischer Historiker macht sich über Olaf Scholz lustig

Der englische Historiker Timothy Garton Ash hat sich auf Twitter über das regelmäßige Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz lustig gemacht. Garton Ah verbreitete ein Foto, auf dem rechts Scholz abgebildet ist. Links steht das aus seinem Namen gebildete Verb „scholzing“.

Die Erklärung, was mit „scholzing“ gemeint ist, liefert der Historiker gleich darunter: „communicating good intentions only to use/find/invent any reasons imagineable to delay these and /or prevent them from happening.“ Auf Deutsch: Gute Absichten nur zu kommunizieren, um alle vorstellbaren Gründe zu nutzen/zu finden/zu erfinden, um diese Absichten zu verzögern und/oder zu verhindern, dass sie geschehen.

„Scholzing“: Witz von englischem Historiker geht auf Twitter rum

Der aktuelle Anlass des Witzes ist das Zögern bei der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine: Bundeskanzler Scholz gerät zunehmend unter Druck, seinen Widerstand gegen eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an Kiew aufzugeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor dem Treffen in Ramstein noch einmal eindringlich an die Bundesregierung appelliert, sein Land endlich mit den modernen Leopard-Panzern zu unterstützen. Zuletzt hatten sich Polen und weitere EU- und Nato-Staaten bereit erklärt, der ukrainischen Armee Leopard-Panzer aus deutscher Produktion zur Verfügung zu stellen.

Doch aus einer schnellen Entscheidung wird jetzt wieder nichts. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Freitag in Ramstein, die Bundesregierung prüfe erst mal die Bestände an Leopard-2-Panzern, bevor über eine Lieferung entschieden wird.