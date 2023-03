Schon 21 Tote nach Grubenunglück in Kolumbien Mehrere verbundene Minen hatte sich mit Methangas und Kohlestaub gefüllt, dann kam es zu einer Explosion. Nun wurden neben der elf bereits geborgenen Toten w... dpa

Ein Mann trauert vor einer Kohlemine, die von einer Explosion betroffen war. Die Zahl der Toten nach der Explosion ist nach offiziellen Angaben weiter gestiegen. Ivan Valencia/AP

Sutatausa -Die Zahl der Toten nach einer Explosion in einer Kohlemine in Zentralkolumbien ist auf 21 gestiegen. „Trotz aller Anstrengungen der Rettungskräfte verloren bei diesem tragischen Unfall in Sutatausa leider 21 Menschen ihr Leben“, schrieb der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf Twitter am Donnerstag.