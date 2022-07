Der Pralinenhersteller Leysieffer muss zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Insolvenzantrag stellen. Nur zwei Jahre nach dem Neustart gebe es wieder „Liquiditätsschwierigkeiten“, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Meyer von der Pluta Rechtsanwalts GmbH mit.

Das Traditionsunternehmen Leysieffer habe in den vergangenen Monaten einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnet. Hinzu seien die zuletzt stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten gekommen sowie die weiterhin bestehenden „Folgen der nicht beendeten Corona-Pandemie“.

Leysieffer-Anwälte streiten mit Arbeitsagentur über Insolvenzgeld

Das Amtsgericht Osnabrück habe nach dem Insolvenzantrag am 1. Juli die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, heißt es in der Mitteilung. Es habe bereits Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit über die Zahlung von Insolvenzgeld an die knapp 200 Leysieffer-Mitarbeiter gegeben.

Die Bundesagentur habe in einer ersten Stellungnahme die Berechtigung von Insolvenzgeld verneint. Die Mitarbeiter hätten daher zum großen Teil freigestellt und alle Filialen vorübergehend dichtgemacht werden müssen.

Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete am Dienstag allerdings, dass nun doch Insolvenzgeld fließe – ein Hoffnungsfunke für die Beschäftigten. Nun könne der Geschäftsbetrieb wieder hochgefahren, Möglichkeiten der Sanierung könnten geprüft werden. Ziel sei die Rettung des Unternehmens.

Leysieffer: Hochwertige Schokolade, Cafés an zwölf Standorten

Leysieffer produziert Confiserie-Erzeugnisse wie Schokoladen, Pralinen oder Fruchtaufstriche und betreibt an zwölf Standorten in Deutschland Cafés, Bistros und Ladenlokale. Auf der Leysieffer-Website sind für Berlin die drei Standorte Ku’damm, Schloßstraße und Quartier 205 genannt. Klickt man auf die entsprechenden Links, erschien am Dienstagnachmittag noch die Angabe: „vorübergehend geschlossen“. (mit dpa)