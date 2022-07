Der ehemalige Nazareth-Gitarrist Manny Charlton ist gestorben. Die Todesursache ist allerdings bislang unklar. Er wurde 80 Jahre alt.

Wie die Hard-Rock-Band am Donnerstag auf Facebook bestätigte, ist Manny Charlton bereits am Dienstag in Texas verstorben. Obwohl die Todesursache noch nicht festgestellt wurde, glaubt Bassist Pete Agnew jedoch, dass der Tod seines Bandkollegen plötzlich eingetreten und dieser nicht auf eine Krankheit zurückzuführen ist.

Die Trauer in der Band Nazareth ist groß

Charltons Enkel Jamie bekundete ebenfalls seine Trauer auf Facebook und veröffentlichte ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem Großvater und einer weiteren Person zeigt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Facebook-Post von Jamie Charlton, Enkel des Nazareth-Gitarristen Manny Charlton.

„Manny war von Anfang an bei Nazareth dabei und wir sind gemeinsam durch harte Zeiten gegangen, bis wir international erfolgreich wurden“, schreibt Pete Agnew über Manny Charlton auf Facebook. Sein Beitrag als Musiker sei daher unermesslich. „Wir hatten über die Jahre unsere Höhen und Tiefen, aber wir haben uns nie über die Musik gestritten. Ich möchte Mannys Familie im Namen der Nazareth-Familie mein Beileid aussprechen. Wir denken an euch in dieser schweren Zeit“, so Agnew.

So war das Leben des Nazareth-Musikers Manny Charlton

Geboren wurde Charlton am 25. Juli 1941 in Südspanien. Zwei Jahre wanderte seine Familie nach Dunfermline in Schottland aus. Nachdem er zunächst in kleineren Bands wie Mark 5 und Red Hawks spielte, gründete er 1970 mit Dan McCafferty und Pete Agnew die Hard-Rock-Band Nazareth, die in den 1960er The Shadettes hieß. Mit den Alben „Razamanaz“, „Loud n Proud“ und „Hair of the Dog“ feierte in den 1970er Jahren große Erfolge und erlangte durch eine Coverversion des Lieds „Love Hurts“ internationale Bekanntheit.

1990 kehrte Charlton der Band den Rücken und begann eine Solo-Karriere. 1997 erschien sein erstes Album „Drool“. Außerdem arbeitete er als Produzent für andere Bands. Trotz des Ausscheidens tourte er mit verschiedenen Musikern, darunter auch ehemalige Bandkollegen, um die Welt.