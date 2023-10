Schüsse auf Shisha-Bar in Wedding: Anklage wegen versuchten Mordes

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 32-Jährigen wegen versuchten Mordes in fünf Fällen und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Mann soll laut Anklage am 17. Juni 2019 von einem Motorroller aus auf eine fünfköpfige Gruppe in einer Shisha-Bar in Wedding gezielt haben, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Dabei war damals ein 31-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden und musste operiert werden.

Als Grund für die Tat vermutet die Staatsanwaltschaft Revierstreitigkeiten im Drogenmilieu. Laut Anklage könnte sich der 32-Jährige für eine Verletzung, die er selbst bei einem gewaltsamen Streit mit der Gruppe davongetragen hat, gerächt haben.

Nach Angaben der Behörde hatte der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat Deutschland verlassen. Im August 2023 kam er jedoch zurück – und wurde bei der Wiedereinreise festgenommen. Denn gegen ihn war bereits im Juli 2019 Haftbefehl erlassen worden. Da die Ermittlungen gegen den Verdächtigen gleichwohl weiterliefen, konnte die Staatsanwaltschaft nun zügig Anklage erheben, wie der Sprecher sagte.