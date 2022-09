Nach mehreren Schüssen auf Angehörige eines libanesischen Clans in Berlin-Wedding hat sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt. Der 34-jährige Mann erschein nach Angaben der Polizei am Samstagmittag zusammen mit einem Anwalt beim Bereitschaftsgericht in Tempelhof. Ein Richter erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Der Verdächtige soll in der Nacht zum Freitag daran beteiligt gewesen sein, als aus einem fahrenden BMW auf eine Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Pankstraße geschossen wurde. Nach Angaben der Polizei trafen Projektile zwei 40- und 49-jährige Männer, die sich gerade in einem Büro aufhielten. Ein Großaufgebot an Polizisten rückte an. Schwer bewaffnete Beamte eines Spezialeinsatzkommandos durchsuchten noch in der Tatnacht Wohnungen an der Wriezener Straße, Zingster Straße und Biesenthaler Straße. Ein Verdächtiger konnte jedoch nicht aufgespürt werden.

Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich bei den beiden Opfern um zwei Brüder aus der Großfamilie O. Der Jüngere erlitt einen Armdurchschuss und einen Steckschuss im Rücken. Ein 49-Jähriger überlebte wie durch ein Wunder: Er erlitt einen Streifschuss am Kopf über dem rechten Ohr. Hintergrund der Attacke waren nach Angaben von Beteiligten Sorgerechtsstreitigkeiten um mehrere Kinder. Die Polizei wollte das zunächst nicht bestätigen und verwies auf die laufenden Ermittlungen der 4. Mordkommission.