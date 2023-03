Schüsse in Charlottenburg: Zweiter Verdächtiger gefasst, Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in der Dahlmannstraße fielen mehrere Schüsse. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg am Mittwochnachmittag hat die Berliner Polizei einen zweiten Verdächtigen gefasst. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, nahmen SEK-Beamte einen 60-Jährigen in Steglitz fest. Bereits am Mittwoch war ein 28-Jähriger unter Tatverdacht festgenommen worden.

Zwei Männer waren am Mittwoch in Charlottenburg durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei Berlin sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Die Polizei fragt: Wer war zur Tatzeit am Tatort und hat die Tat beobachtet?

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen geben?

Wer hat zur Tatzeit Fotos oder Videoaufnahmen im Bereich des Tatortes gemacht und kann diese der Polizei Berlin zur Verfügung stellen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61A in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.