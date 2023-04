Schüsse in Berlin-Gesundbrunnen: SEK-Einsatz im Café

Nach einem Streit in einem Café zwischen zwei Brüdern in Berlin-Gesundbrunnen kam es am Samstagabend zu einem Schusswechsel.

Polizei und Rettungskräfte wurden Samstagabend zu einem Lokal in Berlin-Gesundbrunnen alarmiert. Zeugen, die sich als Gäste in dem Café in der Bastianstraße aufhielten, gaben an, dass gegen 18.30 Uhr ein 37-jähriger Mann das Café betrat. Er ging nach Angaben der Polizei zu seinem 39-jährigen Bruder, der sich dort aufhielt, und geriet mit ihm lautstark in Streit.

Daraus habe sich ein Handgemenge entwickelt, in dessen Verlauf der Jüngere eine Schusswaffe zog und zwei Schüsse abgab. Eines der Projektile verletzte den Älteren am Oberschenkel. Unter Drohungen, dass er auch seine eigene Frau umbringen wolle, flüchtete der jüngere Bruder mit der Waffe in Richtung Badstraße.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schussverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen, wie zu den Hintergründen des Streits und die Fahndung nach dem geflüchteten Bruder, dauern an.