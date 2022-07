Im Ortsteil Wilhelmstadt im Westen Berlins ist es am Samstag zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut ersten Erkenntnissen wurden Polizei und Feuerwehr um 11.13 Uhr zu einer Gartenlaube an der Heerstraße in der Nähe der Freybrücke alarmiert. Aufgebrachte Zeugen erzählten den Mitarbeitern des Lagedienstes, sie hätten Schüsse gehört. Kurz darauf fanden die Einsatzkräfte zwei tote Männer, erklärte ein Polizeisprecher. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos rückten aus, eine Mordkommission übernahm umgehend die Ermittlungen.

Nach Angaben der Feuerwehr seien in der Nähe des Tatorts zudem drei Verletzte behandelt worden. In welcher Beziehung sie zu den Toten stehen, war zunächst unklar. Kriminaltechniker sichern derzeit Beweismittel auf dem Grundstück, das sich neben einer Bootsvermietung an der Havel befindet. Die Polizei könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr sagen, so der Sprecher.

Laut Feuerwehr musste auf dem Grundstück ein Schwelbrand gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kam, sei Bestandteil der Ermittlungen.