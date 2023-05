Schüsse in Chemnitz: Armbrust im Spiel, Polizei im Großeinsatz

In der sächsischen Stadt Chemnitz fallen am Mittwochnachmittag Schüsse. Anwohner sehen ein Mann mit Armbrust. Der Tatort liegt unweit einer Schule.

Monika Skolimowska/dpa

In Chemnitz hat es am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Medienberichten zufolge fielen dabei im Stadtteil Schloßchemnitz Schüsse. Zuvor soll ein Mann mit einer Armbrust an einem offenen Fenster hantiert haben, berichtete die Freie Presse.

Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz, machte zunächst aber keine weiteren Angaben. Der Vorfall soll sich in der Nähe einer Schule ereignet haben. Es gebe aber keinen weiteren Zusammenhang mit der Schule, sagte der Sprecher.