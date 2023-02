Mehrere Schüsse in Dresden: Täter auf der Flucht 

Ein Mann hat in der Innenstadt mehrmals in die Luft geschossen und damit einen mehrstündigen Polizeieinsatz ausgelöst.

Schüsse haben am Mittwoch einen mehrstündigen Polizeieinsatz in der Dresdner Innenstadt ausgelöst. Es seien mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden, eine Gefährdung von Menschen habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Nach vorläufigen Ermittlungen hat ein Unbekannter, gegen den nun gefahndet wird, mit einer Schreckschusswaffe in der Wilsdruffer Straße in die Luft geschossen.

Auf eine solche Waffe deuteten die Patronenhülsen, die gefunden wurden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben vorsorglich auch Einsatzkräfte geschickt, die auf die Bewältigung von lebensbedrohlichen Lagen spezialisiert sind. Der Schütze konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Ermittelt werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.