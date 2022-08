+++ EILMELDUNG +++

Schweden: Schüsse in Einkaufszentrum in Malmö - Großeinsatz der Polizei

In einem Einkaufszentrum in der schwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Ein Jugendlicher wurde laut Medienberichten festgenommen.

