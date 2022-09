Kriminalität

:

Schüsse in Hellersdorf: Polizei stellt Schützen im Kinderzimmer

Zeugen hören in Hellersdorf Schüsse und rufen die Polizei. Die Beamten klingeln an der Wohnung des 17-Jährigen. In seinem Kinderzimmer finden sie eine Schreckschusswaffe und Drogen.

