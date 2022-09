ZEUGENSUCHE



Nach Schussabgabe, kurz nach 20 Uhr, in der Friedhofstraße in #Offenbach werden Zeugen gesucht.



Ein Mann kam ums Leben; ein anderer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei:

069 8098-1234.



ℹ️:https://t.co/kQsznYwofq https://t.co/Xu831CTNY4