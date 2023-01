An der Scharnweberstraße wurde am Dienstagabend ein Mann von einem Projektil getroffen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schüsse in Reinickendorf: Mann getroffen – Polizei im Einsatz

In Berlin-Reinickendorf sind am Dienstagabend Schüsse gefallen. Ein Mann soll vor einer Bar an der Scharnweberstraße angeschossen worden sein, berichtet die B.Z. Laut Zeugen soll sich das Opfer kurz zuvor mit jemandem lautstark gestritten haben, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam.

Der angeschossene Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dem B.Z.-Bericht zufolge soll ein Projektil den Oberschenkel getroffen haben. Wie viele Schüsse insgesamt fielen, ist noch unklar. Ein weiteres Projektil schlug auch in die Eingangstür des Cafés ein, hieß es.

Alarmierte Polizisten sperrten den Tatort großräumig ab, während Kriminaltechniker Beweismittel sammelten und Ermittler Zeigen befragten. Ob sich Täter und Opfer kannten, sei Bestandteil der Ermittlungen. Informationen über eine Festnahme gab es nicht.