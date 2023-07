Schufa bald per App: So funktioniert die neue Datenabfrage

Irgendwann im Leben hat fast jeder mit der Schufa zu tun: Neuer Handy-Vertrag, Kauf auf Rechnung im Internet, Finanzierung eines Autos, Kredit für den Hausbau – alles Fälle, in denen die Kreditauskunft mit Sitz in Wiesbaden ins Spiel kommt. Zahlt ein Kunde oder eine Kundin Rechnungen pünktlich? Sind noch weitere Kredite abzutragen? Mobilfunkanbieter, Autohäuser, Onlinehändler und Banken wollen sich über die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft informieren, bevor Verträge geschlossen und Waren übergeben werden. Die Schufa liefert eine Einschätzung zur Kreditwürdigkeit. Über eine App sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig ihren sogenannten Schufa-Basisscore kostenlos und jederzeit digital abrufen können. Über die Details des Angebots will die Schufa an diesem Dienstag (11 Uhr) informieren.

Was hat es mit der Schufa-App auf sich?

Ende 2022 hat die Schufa die Finanzplattform Bonify gekauft. In die App „Bonify Finanzmanager“ soll nun der Schufa-Basisscore integriert werden. Künftig will die Schufa Verbraucher von sich aus informieren, wenn es in deren Daten einen negativen Eintrag gibt. Bis Jahresende soll diese kostenlose Datenabfrage verfügbar sein, um sie zu nutzen, muss man sich bei der Bonify-App registrieren.

Über die App sollen Verbraucher ab 2024 der Auskunftei auf freiwilliger Basis zudem Einblicke in ihr Konto gewähren können, damit die Schufa ihre Bonität besser bewerten kann. „Wenn überhaupt, wird es ums Einkommen gehen. Ob jemand Geld an Greenpeace spendet oder sich für eine Partei engagiert, ist für die Bonitätsbewertung irrelevant“, hatte Schufa-Chefin Tanja Birkholz vergangene Woche der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Zudem müsse jeder dem Kontoeinblick ausdrücklich zustimmen, bekräftigte Birkholz.

Welche Kritik gibt es an dem Verfahren?

„Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist“, kritisierte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. In der Petition „Finger weg von meinem Konto!“ fordern Finanzwende und die Kampagnenorganisation Campact: „Die Schufa soll jeglichen Plänen, an die Kontoinformationen Dritter zu gelangen, eine klare Absage erteilen – ob per Bonify oder bei zukünftigen Projekten.“ An diesem Mittwoch (19. Juli) wollen die Initiatoren 300.000 Unterschriften von Unterstützern dieses Aufrufs an die Schufa übergeben.

Was ist die Schufa?

Zum Geschäftsmodell der 1927 gegründeten „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gehört es, Daten zu sammeln. Auf deren Basis liefert die Schufa ihren etwa 10.000 Vertragspartnern – unter anderen Banken und Sparkassen, Versandhändler und Energieversorger – bei berechtigtem Interesse eine Einschätzung zur Bonität (Kreditwürdigkeit) von Verbrauchern. Nach eigenen Angaben verfügt die Schufa aktuell über Informationen zu 68 Millionen Menschen. Zu mehr als 90 Prozent seien „ausschließlich positive Informationen gespeichert“. Pro Tag erteilt die Auskunftei im Schnitt 320.000 Auskünfte an Unternehmen. Außer der Schufa gibt es weitere Wirtschaftsauskunfteien in Deutschland, etwa Creditreform und Crif.

Welche Daten sammelt die Schufa?

Die Schufa erhält von ihren Vertragspartnern Informationen etwa über die Eröffnung von Girokonten, die Ausgabe von Kreditkarten, den Abschluss von Leasingverträgen und Krediten. Nach Angaben der Schufa bedarf es auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Übermittlung keiner konkreten Einwilligung der Verbraucher mehr durch Unterzeichnung einer Schufa-Klausel. Rechtsgrundlage sei demnach das Vorliegen eines „berechtigten Interesses“ an der Datenverarbeitung. Die Schufa speichert zudem persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum und Anschrift, hat aber keine Informationen etwa über das Einkommen einer Person.

Was macht die Schufa mit diesen Daten?

Anhand der gesammelten Daten errechnet sich der Basisscore. Dieser beschreibt auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent eine Wahrscheinlichkeit, mit der ein Verbraucher finanziellen Verpflichtungen nachkommen wird. Je höher der Score, umso höher die Kreditwürdigkeit. Wer Rechnungen regelmäßig unpünktlich bezahlt und oft Mahnungen bekommt, wird schlechter eingeschätzt.

Welcher Schufa-Score ist normal?

Die Schufa unterteilt fünf Klassen: 74,2 Prozent befinden sich in der höchsten Kategorie „Hervorragend“, 12,6 Prozent in der zweiten Klasse „Gut“. In der untersten Kategorie landen automatisch alle Personen mit offenen Zahlungsausfällen, derzeit werden 8,9 Prozent mit dem Scorewert von „Ungenügend“ geführt.

Praktisch unmöglich ist, einen Score von 100 Prozent zu erreichen. Selbst bei Verbrauchern, die üblicherweise Kreditraten zuverlässig leisten und Rechnungen in der Regel pünktlich bezahlen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es unter besonders widrigen Umständen im Ausnahmefall doch zu einem Zahlungsausfall kommt.

Wie wird der Schufa-Score berechnet?

Wie der Score genau berechnet wird, legt die Schufa nicht in allen Details offen. Ihr Argument: „Läge das Berechnungsmodell völlig offen, könnte der Score manipuliert werden und hätte so keinen Wert mehr.“ Die Formel zur Berechnung des Scores sei jedoch „der zuständigen Datenschutzbehörde bekannt und wird von ihr und unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kontrolliert“. Mit einem Score-Simulator auf ihrer Website will die Schufa für mehr Transparenz sorgen, welche Faktoren eine Rolle spielen.

Wer darf eine Schufa-Auskunft einholen und was steht drin?

Unternehmen, aber auch Einzelpersonen wie Vermieter können bei berechtigtem Interesse Auskünfte einholen. Von der Schufa erhält dann zum Beispiel eine Bank jedoch keine konkrete Auflistung der einzelnen Verpflichtungen des Kunden, sondern dessen Score. Und obwohl dieser Wert großen Einfluss hat, hängt nicht von ihm alleine ab, ob ein Geschäft zustande kommt oder ein Kredit gewährt wird. Kreditgeber berücksichtigen weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Vermögenssituation des Kunden.

Kann man sehen, wer angefragt hat?

Anfragen zum Beispiel im Rahmen eines Kreditvertrages werden von der Schufa für zwölf Monate gespeichert, unabhängig davon, ob die Geschäftsbeziehung zustande gekommen ist oder nicht. In diesem Zeitraum haben Verbraucher die Möglichkeit der Kontrolle.

Verjähren negative Schufa-Einträge irgendwann?

Grundsätzlich gilt: Wer der Meinung ist, dass etwas mit den zu seiner Person bei der Schufa gespeicherten Daten nicht stimmt, kann von der Auskunftei Änderung einfordern. Die Schufa sichert zu, dies dann in Rücksprache zum Beispiel mit der Bank zu klären, von der die Informationen stammen: „Ist eine gespeicherte Information nachweislich fehlerhaft, wird sie so schnell wie möglich korrigiert oder gelöscht.“ Ansonsten löscht die Schufa Einträge dann, wenn alle offenen Forderungen diesbezüglich beglichen sind. So werden zum Beispiel Angaben zu Kreditverträgen, die ohne Probleme zurückgezahlt wurden, drei Jahre nach Erledigung aus dem Datenbestand gelöscht. Diese Frist gilt auch für Verbraucherinsolvenzverfahren.