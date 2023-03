Nächste Pleite: Schuhhändler Reno meldet Insolvenz an – 1100 Jobs betroffen

Eine weitere Schuhkette aus Deutschland ist pleite. Der Schuhhändler Reno, der erst vor Kurzem an Investoren übertragen wurde, hat überraschend Insolvenz angemeldet. Das berichtet die Wirtschaftswoche (Wiwo). Demzufolge wurde am Dienstag vom Amtsgericht Hameln ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Den Angaben zufolge sind etwa 1100 Angestellte betroffen. Der Onlineshop reno.de ist „derzeit nicht erreichbar“, heißt es auf der Website. Das Unternehmen betreibt europaweit knapp 300 Filialen.

Dem Medienbericht zufolge wurde am 28. März ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Der Insolvenzverwalter kündigte gegenüber der Wiwo an, dass er sich erst mal einen Überblick verschaffen will. Der Geschäftsbetrieb soll wieder in Gang gebracht werden, um den Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten, heißt es.

Reno wurde erst vor rund sechs Monaten von der Osnabrücker HR Group übernommen, die den strauchelnden Händler wieder auf Vordermann bringen sollte. Reno gilt nach Deichmann als der deutschlandweit zweitgrößte Schuhhändler.

Das Insolvenzverfahren ist ein weiterer Rückschlag für die Branche. Bereits im vergangenen September war der Schuhriese Goertz ebenfalls zum Sanierungsfall geworden. Zudem hatte der Konzern Ara seine Tochterfirmen Klauser und Salamander im Dezember unter Schutzschirminsolvenz gestellt.