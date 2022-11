Schuldig und doch frei? Bluttat wird erneut verhandelt Vor mehr als 27 Jahren ersticht ein Mann eine Frau auf der Straße. Daran gibt es keine Zweifel. Er wird wegen Mordes verurteilt - und sitzt nun wegen derselb... dpa

Der Angeklagte versteckt sein Gesicht hinter einer Zeitung. Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart -Als er zusticht und in der Nacht die Frau in Sindelfingen tötet, ist das Wort des Jahres „Multimedia“ und Helmut Kohl hat noch ein paar Jahre als Bundeskanzler vor sich: Mehr als 27 Jahre nach den fast zwei Dutzend Messerstichen an einem S-Bahnhof in Sindelfingen (Kreis Böblingen) muss sich ein mittlerweile 72 Jahre alter Mann ein weiteres Mal wegen desselben Falls in Stuttgart vor Gericht verantworten.