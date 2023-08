Im Berliner Ortsteil Staaken hat es in der Nacht in einer Schule gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Raum in einer zweistöckigen Schule in der Straße Im Spektefeld gegen 1.40 Uhr in Vollbrand. Mit zwei Stahlrohren konnten die Einsatzkräfte das Feuer allerdings schnell löschen.

Laut den Angaben wurden 58 Kräfte alarmiert, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und die Lehrfeuerwache. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auf Twitter (X) wurden Bilder der Brandbekämpfung geteilt.

