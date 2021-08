Bei einem Corona-Fall in einer Schule oder Kita wird die Quarantänezeit für die engsten Kontaktpersonen von 14 auf fünf Tage verkürzt. Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie nicht lange isoliert lernen und leben. „Derzeit gibt es 1050 positiv getestete Schüler“, gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bekannt. 3886 Schüler befänden sich derzeit in Quarantäne. Eine ganze Klasse in Quarantäne zu schicken, sei nicht mehr zeitgemäß, so Kalayci. Die geplante Verkürzung geht auf einen Vorschlag des Wissenschaftlers Christian Drosten zurück. Es gebe immer noch ein Restrisiko zwischen dem fünften und vierzehnten Tag, dies sei jedoch vertretbar, da es an Schulen weiterhin ein Hygienekonzept samt Maskenpflicht gebe, erklärte Kalayci.