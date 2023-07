Schülerin stürzt bei Abifeier durch Kuppel: Tödlich verletzt

Berlin -Eine 17-Jährige ist bei einer Abiturfeier in Berlin-Neukölln nach Angaben eines Polizeisprechers durch eine Kunststoff-Kuppel gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kletterten in der Nacht zu Montag bei einer Feier zwei Personen auf ein Dachfenster eines Hotels in der Sonnenallee. Dabei kam es zu dem Sturz. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Dort erlag sie den Angaben zufolge ihren Verletzungen. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang noch unklar. Weitere Informationen waren am frühen Montagmorgen nicht bekannt.