Schulhof-Attacke in Berlin: Messerstecher soll schuldunfähig sein

Der Mann stach in Neukölln auf zwei Grundschülerinnen ein, wobei sie lebensgefährlich verletzt wurden. Laut einem Gutachten ist der 38-Jährige psychisch krank.

An der Evangelischen Schule in Neukölln hatte ein Mann zwei Schülerinnen angegriffen. Er soll nun in eine Psychiatrie. Gerd Engelsmann