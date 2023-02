Schulranzen fliegt aus Auto und verursacht Unfall mit drei Verletzten In Brandenburg wurde ein Schulranzen aus einen fahrenden Auto geworfen. Zwei nachfolgende Autos bremsten ab und krachten ineinander. Die Hintergründe sind unklar. dpa

Schulranzen in einer Schule. imago

Klein Oßnig -Ein aus einem Auto geworfener Schulranzen hat einen Verkehrsunfall auf der B169 in Klein Oßnig (Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg) verursacht. Dabei sind drei Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach bremsten zwei nachfolgende Autos am Mittwochmittag wegen des Ranzens ab und stießen zusammen.