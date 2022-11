Michael Schumachers Sieger-Ferrari für 13,2 Millionen Euro versteigert Der neue Besitzer zahlt für den Sieger-Rennwagen von 2003 inklusive Steuern und Gebühren 14,6 Millionen Franken. AFP / dpa

Ein Sicherheitsmann steht neben dem Formel-1-Ferrari F2003-GA von Weltmeister Michael Schumacher. AFP/Fabrice Coffrini

Genf -Ein Ferrari von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher ist in der Schweiz für eine Rekordsumme versteigert worden. Laut Auktionshaus Sotheby's wechselte der rote Bolide am Mittwoch in Genf für 13 Millionen Franken (knapp 13,2 Millionen Euro) den Besitzer. Hinzu kamen Steuern und Gebühren, so dass der Endpreis bei 14,6 Millionen Franken lag.